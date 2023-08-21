اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنظم يوما ترفيهيا لمواطنين اجتازوا امتحانات محو الأمية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:45 م
محافظة الجيزة تنظم يوما ترفيهيا لمواطنين اجتازوا امتحانات محو الأمية محافظة الجيزة تنظم يوما ترفيهىيا لمواطنين اجتازوا إمتحانات محو الأمية
كتبت – مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن محو الأمية وتعليم الكبار هدف من أهداف التنمية المستدامة للدولة في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية لرفع كفاءة العنصر البشرى فى إطار خطة المحافظة بأن تصبح (محافظة بلا أمية).

تصريحات محافظ الجيزة جاءت عقب متابعته فعاليات البرنامج الترفيهي الذي نظمته محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية لـ60 دارس من الذين بفصول محو الأمية بقرى المدينة وتمكنوا من تعلم القراءة والكتابة وذلك في خطوة من المحافظة لتحفيزهم وتشجيع الاخرين للالتحاق ببرنامج محو الأمية.

شمل البرنامج الترفيهي للناجحين والذي شارك فيه وحدة السكان وإدارة الأمومة والطفوله زيارة قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وكوبري ستانلي وأحد الشواطئ بالأسكندرية للتنزه، وقد تم السماح للناجحين بمرافقة أولادهم أو أحد من أفراد الأسرة لمشاركتهم.

وعبر الناجحين عن سعادتهم بتلك البادرة من محافظة الجيزة، مؤكدين على دعوة أقاربهم وذويهم للتقديم والاشتراك في برنامج محو الأمية وتحفيزهم علي العلم والمعرفة.

 

 


محافظة الجيزة

محو الامية

مدينة الحوامدية



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