وأضاف لافروف -في مقاله بمجلة "أوبونتو" الجنوب إفريقية- "لقد أيدت روسيا باستمرار تعزيز مكانة القارة الإفريقية في نظام عالمي متعدد الأقطاب، وسنواصل دعم أصدقائنا الأفارقة فى تطلعاتهم نحو الاضطلاع بدور متزايد الأهمية في تسوية المشاكل الرئيسية فى عصرنا، وينطبق هذا أيضا بالكامل على عملية إصلاح مجلس الأمن الدولى، والتى يتعين فى إطارها -ووفقا لقناعتنا العميقة- أولا وقبل كل شيء، حماية المصالح المشروعة للبلدان النامية، بما فى ذلك فى إفريقيا".

وفى سياق متصل، أشار لافروف - فى مقاله بالصحيفة الجنوب إفريقية- إلى أن روسيا مستعدة للمساهمة في تعزيز أمن الغذاء والطاقة في القارة الإفريقية.

وقال "نحن على استعداد للمساهمة في النمو الاقتصادي في القارة وتعزيز الأمن هناك، بما في ذلك مكونات الغذاء والطاقة. وخير مثال على ذلك هو نتائج القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت في سانت بطرسبرج في يومي 27 و28 يوليو 2023".

يذكر أن القمة الروسية الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي-الإفريقي عقدا يومي 27 و28 يوليو الماضي في سانت بطرسبرج، بمشاركة وفود من 49 دولة إفريقية.