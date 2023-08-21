اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الجنوبية تفرج عن أموال إيرانية مجمدة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:11 م
كوريا الجنوبية تفرج عن أموال إيرانية مجمدة البنك المركزى السويسرى - أرشيفية
وكالات

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ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الاثنين، أن أصولا إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي لتبديلها بعملات أخرى وإعادتها إلى إيران.
 
وذكر موقع العربية نقلاً عن مصدر في سوق العملة لم تسمه أن البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) يعتزم تبديل الأصول بحيازاته، وهي أصول بالوون الكوري الجنوبي تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، إلى الدولار ثم إلى اليورو، وأضافت أن هذا سيحدث عبر تحويل ما يتراوح من 300 مليار وون (223.85 مليون دولار) إلى 400 مليار وون يوميا على مدى خمسة أسابيع.
 
ورفض مسؤول في وزارة المالية الكورية الجنوبية تأكيد ما ورد في التقرير، مشيراً إلى حساسية المسألة من الناحيتين القانونية والدبلوماسية.
 
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي إن الأصول المفرج عنها ستُستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي.

كوريا الجنوبية

ايران

البنك المركزي السويسري

الدولار



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