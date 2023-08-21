قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بإمبابة والمنيرة الغربية الأربعاء المقبل

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إصلاحات نظراً لوجود ثقب في جسم المحبس قطر 300مم نهاية شارع البوهى ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دورياً .

وأشارت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يتطلب غلق الخط قطر 1000 مم لتغيير المحبس وقطع المياه لمدة (6) ساعات من الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 2023/8/23 حتى الساعة6 صباح يوم الخميس الموافق 2023/8/24، لتغيير المحبس .

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: البوهى، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية ، شارع التل .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة

كما كلف المحافظ رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية وإزالة اي معوقات أمام الشركة المنفذة.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الشركة سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجاتهم فورا.