قصر ثقافة أبو كبير بالشرقية يعقد ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه

الشرقية - إيمان مهنى

قال عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذت ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة أبو كبير عن أهمية الحفاظ على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحى وخطورة اهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين فى التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه فى نهاية الندوة تم التعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن (125 – 01205502098 )، والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقى الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتم توزيع مطبوعات تحتوى على رسائل ارشادية وتوعوية.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعى الصحى والبيئى لدى العاملين بها، مشيداً بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تنظيم الندوات الإرشادية بالتعاون مع الجهات المختلفة لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها فى تحسين بيئة العمل والتى تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.