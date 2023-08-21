قصة حارس عقار راح ضحية إنقاذ سيدة من السرقة فى الإسكندرية

كتب سليم على - أحمد حسني

جريمة بشعة شهدتها محافظة الإسكندرية، بعدما أقدم سائق على قتل حارس عقار حاول انقاذ سيدة ربة منزل بالعقار محل عمله من السرقة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه حال تواجد " ن.أ.ح" ربة منزل بالشقة محل سكنها بمنطقة النخيل ، طرق المتهم " أ.ح.ح" سائق ، عليها باب الشقة شاهرا سلاح أبيض سكين مهددا إياها بها حال صراخها، وذلك لسرقتها، فاستغاثت بالمجني عليه " ع.ع.م" بواب العقار، الذي اشتبك مع المتهم ، واستخرج الاخير سلاحا ابيض وتعدي على المجني عليه بطعنة في الصدر وتركه وفر هاربا.

وأشارت التحريات الى ان الجيران شاهدوا المجني عليه غارقا في دمائه، ونقلوه الي المستشفي لاكنه توفي متأثرا باصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وبتقنين الاجرءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية

وقضت المحكمة ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.