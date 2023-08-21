اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قافلة طبية مجانية اليوم بوحدة طب أسرة الدخيلة فى الإسكندرية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 05:07 ص
قافلة طبية مجانية اليوم بوحدة طب أسرة الدخيلة فى الإسكندرية قافلة طبية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، عن تنظيم قافلة طبية مجانية اليوم، بوحدة طب الأسرة بالدخيلة التابعة لمنطقة العجمى الطبية، وذلك ضمن عدد من القوافل الطبية العلاجية التى يتم تنظيمها بمختلف أحياء الإسكندرية.

 

وقد أكدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على أن إجمالى الخدمات الصحية المقدمة فى إطار الحملة القومية خلال الـ 53 يومًا الماضية بالمحافظة مليون و13 ألفا و903 مواطنين، تشمل الخدمات الوقائية "التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية"، ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام التربية السكانية.

 

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 246 ألفًا و196مواطنًا واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "القولون- الرئة- البروستاتا- عنق الرحم" 71 ألفا و332 مواطنا.

 

وبلغ إجمالى التردد على القوافل العلاجية 50 ألفا و986 مواطنا، وإجمالى المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 85 ألفا و595 سيدة، وبلغ عدد متلقى التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 127ألفا و967 مواطان، بالإضافة إلى 42 ألفا و883 من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.

 

وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لـ 217 ألفا و114طفلا والمرور على 2191 منشأة غذائية، وسحب 2792 عينة من الأغذية والمشروبات لتحليلها فى معامل الوزارة.

 


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