طقس بورسعيد اليوم.. اعتدال فى درجات الحرارة والملاحة تسير بشكل طبيعى

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، إعتدال بسيط في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خاصة بالقرب من شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وتسير حركة الملاحة في المجري الملاحي لقناة السويس بشكل طبيعي، وكذلك العمل في الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى العمل في ميناء الصيد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس اليوم الإثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة مئوية.

وأضافت، أنه ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء و مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعه.

كما حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3.5) متر.