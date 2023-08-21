طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات وحار في الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

طقس السعودية حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية. قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.. " الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على طول ساحل البحر الأحمر تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة. حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعض الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى40 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والمد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 09:38 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:12 والمد الثاني عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 51:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مثيرة للغبار .. درجة الحرارة الصغرى: 30 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حار ورطب خلال النهار أحياناً.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 43 م درجة الحرارة الصغرى 32 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 20 %