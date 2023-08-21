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طقس الإسكندرية اليوم.. حار نهارا رطب ليلا والعظمى تسجل 32 درجة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 08:56 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. حار نهارا رطب ليلا والعظمى تسجل 32 درجة طقس الإسكندرية اليوم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقسا حارًا نهارًا رطبًا في ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 32 درجة، والصغرى تسجل  24 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة  وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الإثنين :  القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46  والصغرى  28 درجة   .

 

 

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