ضبط 90 قضية اتجار بالمواد المخدرة بدمياط

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نشر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا يزعم قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة وترويع المواطنين بالمنطقة محل سكنه بدمياط.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط 90 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

وضبط خلال الحملات كمية من مخدر الحشيش وزنت 166,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 174 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 9,363 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500, 122 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – عدد 140 قرص مخدر – 57 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات).