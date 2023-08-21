ضبط صاحب كافتيريا وزوجته تعديا على ممرضة داخل مستشفى فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، من ضبط صاحب كافتيريا وزوجته، وذلك بعد اتهامهما بالتعدى على ممرضة و"قضمها" في يدها، مما تسبب فى إصابتها بكدمات وجروح خلال تواجدهما لتلقي العلاج بالمستشفى وظنهما تقاعس الممرضة عن العمل.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز ضرطة أجا من ادارة تأمين المستشفيات الحكومية بحدوث مشاجرة داخل مستشفى أجا المركزي .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة مقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان طرفي المشاجرة"أميرة.م.ح"، 23 عامًا ممرضة بالمستشفى ومقيمة قرية جراح ، وطرف ثاني "فؤاد.م.ف.ا"، 32 عامًا، صاحب كافتيريا، وزوجتة "شيماء.م.أ.أ"،26 عامًا، ربة منزل ويقيمان بندر أجا.

وبسؤال الممرضة قررت أنها حال تواجد الطرف الثاني بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على زوجتة "الطرف الثالث" حدثت بينهما مشادة كلامية لظنهما تقاعسها عن تقديم الرعاية الطبية لها، قاما على إثرها بالتعدي عليها بالضرب بالأيديواخداث إصابتها بكدمات متفرقة في الجسم، وقيام الطرف الثالث بـ"قضم"ذراعها الأيمن وإحداث إصابه بها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.