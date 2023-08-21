اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:54 م
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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1925 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:34 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1925 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ حملة أمنية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 4 أسلحة نارية، و2 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة" حشيش، و بانجو"و 250 جرام هيروين، إضافة لضبط 18 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة مدير إدارة المرور،  لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1925 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق، وقلين، وفوه" حيث تم ضبط  30 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و 100 مخالفة سير بدون تراخيص 20 بدون رخص قيادة و10 بدون رخصه تسيير، و 1705 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

 

 

 


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