ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1925 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

‏‎كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة مدير إدارة المرور، لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1925 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق، وقلين، وفوه" حيث تم ضبط 30 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و 100 مخالفة سير بدون تراخيص 20 بدون رخص قيادة و10 بدون رخصه تسيير، و 1705 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.