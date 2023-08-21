صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "التجارة" بنسبة 4.1%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.7%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.5%، وصعد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%.

وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.6%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 5 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وهبط قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي.

وكان أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، قد تباين خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، وبالم هيلز للتعمير، وبنك كريدي اجريكول مصر، وأوراسكوم للتنمية مصر، وجهينة للصناعات الغذائية، وبي انفستمنتس القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.16%، والعرب على 4.35%، واستحوذت المؤسسات على 28.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 20.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصرية والعربية للشراء بقيمة 57.8 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 17920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 21713 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7500 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3674 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5399 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5447 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1365 نقطة.