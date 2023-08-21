صحيفة: رئيس الوزراء اليوناني يستقبل الرئيس الأوكراني في قصر ماكسيموس

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استقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر ماكسيموس في أثينا.

وبحسب صحيفة "كاثمريني" اليونانية، يعقد الآن اجتماع غير معلن بين ميتسوتاكيس ووزيلينسكي في القصر.

وبعد الاجتماع بين الزعيمين، أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك محادثات أوسع بين وفود من كل دولة. كما سيدلي الجانبان ببيانات مشتركة للصحافة.

وسيحضر زيلينسكي العشاء غير الرسمي الذي يستضيفه ميتسوتاكيس، بحضور قادة إقليميين من البلقان والاتحاد الأوروبي.