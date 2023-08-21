شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع شاب صدمه قطار في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان في حادث مصرع شاب صدمه قطار في أوسيم، وذكروا أن الضحية أثناء عبوره السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، صدمه القطار، ليلقى مصرعه في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص صدمه قطار في أوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا صدمه قطار، خلال عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفىالعام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.