شبورة ونشاط رياح وأمطار رعدية جنوب سيناء.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 21 أغسطس حتى السبت المقبل 26 أغسطس 2023، لتشهد البلاد طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال هذه الفترة تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

الإثنين 21 أغسطس :

شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر .

الثلاثاء 22 أغسطس :

شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأربعاء 23 أغسطس :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

من الخميس 24 أغسطس إلى السبت 26 أغسطس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.