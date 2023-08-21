زيلينسكي يزور الجنود الأوكرانيين المتدربين على طائرات إف 16 في الدنمارك

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ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، الأحد، توسيع مهام تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقال زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فريدريكسن في قاعدة "سكروستروب" الجوية في بلدة "فوينس" بالدنمارك - "ناقشنا توسيع مهام التدريب، والآلية أصبحت واضحة لنا، وسنعمل على تجهيز البنية التحتية بأكملها".. مضيفا "لقد زرت الجنود الأوكرانيين الذين يتعلمون بالفعل قيادة طائرات (إف-16)".

وتوجه زيلينسكي - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - بالشكر لفريدريكسن على الدعم والاتفاقيات المحددة التي عقدتها الدنمارك مع أوكرانيا.. وتابع قائلا "سنعمل مع شركاء آخرين لجعل هذا النجاح أكبر للدفاعات الجوية الأوكرانية".

يُذكر أن رئيسة الوزراء الدنماركية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن بلادها ستزود أوكرانيا بـ 19 مقاتلة جوية من طراز "إف-16".

وتأتي زيارة زيلينسكي للدنمارك ضمن جولته الأوروبية التي شملت زيارته إلى هولندا الأحد، والسويد السبت.