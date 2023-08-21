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زيلينسكى: اليونان تعرض تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات F-16

الإثنين، 21 أغسطس 2023 09:11 م
زيلينسكى: اليونان تعرض تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات F-16 زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن اليونان تعرض تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات F-16، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن بلاده لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، مؤكدا دعمه لكييف.

وأضاف كريستيرسون - خلال تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، "لا نستبعد حدوث أي أمر في المستقبل، وسنفعل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا أيضًا بالطائرات"، موضحا أنه في الوقت الحالي لا توجد التزامات جديدة لتقديم طائرات سويدية لكييف.

ومن الممكن أن تحصل أوكرانيا على ما يصل إلى 61 طائرة من الدنمارك وهولندا، بينما كانت هناك آمال أن تؤدي التزامات الدولتين إلى إقدام دول أخرى على تقديم مساهماتها الخاصة بالطائرات، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

 

 

 


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