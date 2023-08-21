اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

زوجة لمحكمة الأسرة: "شقيقة زوجي تسببت لي بعاهة بعد كشفي سرقتها خاتم ذهبي"

الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:00 ص
زوجة لمحكمة الأسرة: "شقيقة زوجي تسببت لي بعاهة بعد كشفي سرقتها خاتم ذهبي" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"تعرض للضرب على يد شقيقة زوجي، وذلك بعد أن تعدت على بسلاح أبيض، وأحدثت بي إصابات تسببت لى بعاهة مستديمة، مما دفعني لملاحقتها بدعوى حبس وملاحقة زوجي بدعوي طلاق، بعد أن هجرني ورفض الوقوف بجواري"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة، تطلب الطلاق للضرر من زوجها، ودعوي أخري بمحكمة الجنح ضد شقيقة زوجها تتهمها فيها بالتعدي عليها بالضرب.

وأشارت الزوجة:"عوقبت بسبب اكتشافي سرقة شقيقة زوجي لخاتم ذهبي من مصوغاتي وعندما واجهتها ورفضت رده لى رغم رؤيتي له في يديها بالصور علي صفحتها على موقع التواصل، مما دفعني للذهاب لزوجها لرده ثمنه لى و وبالفعل قام برد المبلغ لى، ولكن شقيقة زوجي قررت الانتقام مني بعد نشوب خلاف مع زوجها وانهالت على بالضرب المبرح وتركتني في حالة خطرة وهربت لولا إنقاذي على يد جارتي".

وتابعت:" سبني زوجي بأبشع الألفاظ وأنا في المستشفى بسبب بلاغي ضدها، ولاحقني بدعوي نشوز، لأعيش مأساة بسبب ملاحقته لي باتهامات كيدية لإلحاق الضرر المادي والمعنوي، ليجبرني علي التنازل عن شقتي وأولادي وحقي الشرعي، وعندما طالبته بالطلاق ثار جنونه وتوعدني بتعرضه لي".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.

 

 

 


محكمة الأسرة

طلاق للضرر

خلافات أسرية

عنف الزوجات

ضرب الأزواج

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة

شكوى فى محكمة الأسرة.. زوجى رفض سداد مصروفات علاجى وتركنى بالمستشفى

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:00 ص

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد استغلالها سفره وتبديد 1.2 مليون جنيه فى 12 شهرا

الجمعة، 18 أغسطس 2023 06:00 ص

معضلة بيع أثاث المنزل وتلويح الزوجات بالإذن الكتابي في وجه الأزواج.. دعاوى متبادلة بين الشريكين آخرها تلف مطبخ الزوجة يتسبب في إنهاء الزواج قبل حفل الزفاف.. وهل يقع الرجال تحت طائلة القانون بسبب المنقولات؟

السبت، 19 أغسطس 2023 11:30 ص

زوجة تشتكى: "شقيق زوجى كسر المنزل على رأسى بسبب خلاف على الميراث"

السبت، 19 أغسطس 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة