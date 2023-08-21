اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:35 ص
زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقياس ريختر
وكالات

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ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية شمالي لوس أنجلوس الأحد ليهز معظم أنحاء المنطقة، فيما يتأهب السكان لوصول العاصفة المدارية "هيلاري".ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار أو إصابات.

ووقع الزلزال في الساعة 2:41 بالتوقيت المحلي على بعد سبعة كيلومترات تقريبا شمال شرقي مدينة أوجاي في كاليفورنيا.

وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية أقل في الشدة، وقال المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي)، إنه لم يصدر أي تحذير باحتمال حدوث تسونامي جراء الزلزال.

وهطلت الأمطار على أنحاء جنوب كاليفورنيا يوم الأحد مع تحرك العاصفة هيلاري نحو الولاية بعد اجتياح شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في وقت سابق.

 


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