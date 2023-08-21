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رفع 331 حالة إشغال وضبط دراجات نارية مخالفة خلال حملة بالدقى.. صور

الإثنين، 21 أغسطس 2023 09:40 ص
رفع 331 حالة إشغال وضبط دراجات نارية مخالفة خلال حملة بالدقى.. صور حملة إشغالات بحي الدقي
كتبت - مرام محمد

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شن حي الدقي حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات الكافيهات والأكشاك والمحال التجارية بشارع السودان وامتداد محيى الدين والتحرير وميدان المساحة وشارع جهينه وميدان الدقي، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب مرافق الدقي ومباحث المرافق، عن رفع 331 حالة إشغال وتحرير 18 محضر إشغال للطريق العام وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، بالإضافة إلى ضبط 8 دراجات نارية مخالفة.
 
يُذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة مكبرة بشوارع (السودان، وجده، ومحي الدين، والتحرير)، استهدفت مواجهة إشغالات وتعديات الكافيهات والأكشاك على الطريق العام وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 8 سيارات سرفيس مخالفة، ورفع 322 حالة إشغال، وتحرير 18 محضر إشغال للطريق العام، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.
 
حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي (2)
حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي

حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي (3)
حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي

حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي (4)
حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي

حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي (5)
حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي

حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي (6)
حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي

حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي (7)
حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي

حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي (1)
حملة إشغالات مكبرة بحي الدقي

 


اشغالات

حملة اشغالات

الجيزة

محافظ الجيزة

حي الدقي



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