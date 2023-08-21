رئيس تحرير الصباح التونسية: أزمة الخبز طالت فى تونس ومست قوت الشعب

كتب أحمد عرفة

قال الكاتب الصحفي، سفيان رجب، رئيس تحرير جريدة الصباح التونسية، إن أزمة الخبز طالت في تونس ومست قوت الشعب، موضحا أن المواطن التونسي والأمن الغذائي التونسي يعانيان.

وأضاف خلال مداخل ببرنامج "حديث المغرب العربي" تقديم الإعلامية فيروز مكي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تونس أول مستهلك في العالم للخبز والمعجنات بصفة عامة، وأصبحت البلاد تعاني أزمة خبز وغذاء وطالت الطوابير كل جوانب بالبلاد، ويسبب ذلك أزمة اجتماعية بالبلاد أكثر منها اقتصادية، وأصبح تدخل رئيس الدولة أكثر من مرة دون فائدة وتواصلت عملية إيقاف المحتكرين.

وتابع أنه يجري إغلاق المخابز غير المصنفة التي تستعمل الدقيق المدعم لأغراض غير ما خصص له، ولكن إلى اليوم المشكلة ما زالت قائمة إلى جانب إشكالية الحرب الروسية الأوكرانية، وتستورد تونس 2% من حاجتها من الدقيق من روسيا وأوكرانيا وأصبحت الأزمة واضحة بالاحتكار وأزمة غياب المواد الأولية، وأزمة سوء تقدير وحوكمة للدعم.