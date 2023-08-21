رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ الإسماعيلية يشهدان الاحتفال بتجديد مباني الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم الاثنين، فى حفل افتتاح تجديدات مبانى الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية والدكتور القس راضي عطالله رئيس سنودس النيل الإنجيلى والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية والقس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم وعدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والشعبية بالمحافظة.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في بداية كلمته، "أشعر بفرح كبير وأنا وسط شعب الإسماعيلية العظيم نحتفل معًا بافتتاح تجديدات مباني الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، واليوم ونحن نقدم نموذجًا حيًّا للعيش المشترك، ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر التي نعشقها ونعمل بجهد من أجلها، وأقول اليوم هذه الكلمات عن قناعة ومحبة حقيقية، وأتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دولة المواطنة والقانون التي نعيش فيها اليوم.

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال كلمته،"الكنيسة تعمل وتتلاحم مع الناس ومن أجل احتياجات الناس، ودورها الأساسي خدمة الجميع بدون إبهار وبدون أي تفرقة أو تمييز".

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة، خلال كلمته على اعتزازه بالمشاركة اليوم باحتفال الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، كما رحب بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي لمحافظة الإسماعيلية، وعبر المحافظ عن سعادته الكبيرة بمشهد مشاركة جميع أطياف المجتمع الإسماعيلي من قيادات أمنية وتنفيذية ودينية، مؤكدًا "أن هذا هو جوهر الشعب المصري العظيم الذي يعكس الشخصية المصرية".

وأضاف بشارة، "نحن جميعًا نتحمل معًا مسؤولية بناء الشخصية المصرية، ودعم قيم العيش المشترك، وما نشهده اليوم مشاعر مصرية حقيقية تستحق منا الجهد والتعاون من أجل تحقيق الأفضل لبلادنا مصر الغالية".