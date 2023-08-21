رئيسة المجر تستقبل البابا تواضروس الثانى

كتب: محمد الأحمدى

استقبلت كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر بالقصر الجمهوري بالعاصمة المجرية بودابست اليوم الإثنين قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق لقداسته.

أعربت رئيسة المجر عن شكرها وتقديرها لقداسة البابا لتلبيته دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة الهامة وهي الاحتفال بالعيد القومي للبلاد.

ومن جهته عبر قداسة البابا عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وبالحفاوة التي لاقاها من الجميع في المجر. مقدمًا الشكر لرئيسة الجمهورية على هذه الدعوة الكريمة، وعلى منح جامعة بازمان بيتر الدكتوراه الفخرية لقداسته.

وقدمت رئيسة المجر تعريفًا بالموقع الجغرافي للقصر الجمهوري في بودابست وأنه يقع في منطقة يعتز بها المجريون وهي منطقة نهر الدانوب.

حضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة.

وفي ختام الزيارة سجل قداسة البابا كلمة تذكارية في سجل كبار زوار القصر الجمهوري.