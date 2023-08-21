دعوى لحجب منصة تيك توك فى الكويت

إيمان حنا

تلقت المحكمة الكلية دعوى تطالب بحجب موقع ومنصة (تيك توك) tik tok في الكويت، لافتة إلى أنها تنشر مواد منافية لآداب وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي. وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

وذكرت الدعوى المقامة من أحد المحامين، أن قانون هيئة الاتصالات أجاز للهيئة حجب أي تطبيق إلكتروني يخالف قوانين الدولة ويتعارض مع مصلحتها العامة.

وتشير الدعوى إلى أن التطبيق يبث مقاطع مخالفة للآداب ويروج مقاطع تشجع على العنف والتنمر بما يخالف قوانين الكويت أبرزها قانون حقوق الطفل.

وواجهت بعض الدول تهديدات بسلاح الحجب للتطبيقات الإلكترونية، وهناك أيضا بعض من الدول حظرته لأسباب مختلفة منهم من رأى أنه يروّج لمحتوى غير أخلاقي، وأخرى أكدت أنه يضلل الشباب.

وأخيرا وجهت مدينة نيويورك موظفيها لحذف تيك توك من هواتفهم الرسمية. وبذلك تنضم نيويورك للحكومة الفيدرالية وأكثر من نصف الولايات الأمريكية في حظر تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين.

وذكر المتحدث باسم عمدة المدينة، إريك آدامز، أن أبرز مسؤولي الأمن المعلوماتي في المدينة قرروا أن تيك توك يمثل "تهديدا أمنيا" للشبكات التقنية في المدينة.

وأمرت الحكومة الفيدرالية موظفيها بحذف تيك توك من الهواتف المحمولة التي قدمتها لهم الحكومة في بداية العام الجاري، وأصدرت أكثر من نصف الولايات الأمريكية أوامر حظر مشابهة.

كما تم أيضا حظر تطبيق WhatsApp فى الصين عام 2017، بسبب تشفيره من طرف إلى طرف، وهي آلية تمنعها من قراءة الرسائل المرسلة عبر التطبيق، لكن الحكومة الصينية تسمح باستخدام تطبيق Skype - وهو تطبيق مشابه - لكنه لا يحتوى على مثل النمط من التشفير، ولكن هذا الحجب لم يكن عائقا أمام بعض الشباب، فقد تجاوز بعض المستخدمين هذا الحجب بالدردشة من خلال الألعاب الإلكترونية التي غالبا ما لا يتم حجبها، وهي طريقة صعبة التطبيق على مستوى الشركات وكبار السن وذوي الدخل المحدود نظرا لتكاليفها المرتفعة (ضرورة شراء الأجهزة الإلكترونية المناسبة وشراء الألعاب والاشتراك بخدمات شبكات الألعاب الإلكترونية، وغيرها).