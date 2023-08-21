دعما للصناعة وتحسين الأداء البيئى.. استثمارات بـ188مليون يورو للتحكم فى التلوث الصناعى

كتبت منال العيسوى

يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة ويهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية.

وخلال هذا التقرير نرصد مميزات هذا البرنامج وفائدته للصناعة والاقتصاد الدوار، حيث يتيح مشروع التحكم فى التلوث الصناعى قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل لـ 20%.

وأكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير البيئة الصناعية. ويبلغ التمويل المتاح حوالى 145 مليون يورو، وتعد المنشآت الصناعية المدرجه فى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى طبقا للاجراءات واشتراطات اتاحة التمويل.

وأشار تقرير البيئة إلى أنه تقوم وحدة تنفيذ مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بجهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفنى لحوالى 25 منشآة صناعية و 31 مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 188,41 مليون يورو، و تصل مساهمة البرنامج الي حوالي 131,58 مليون يورو بالإضافة إلى 33 مشروع فرعي لصناعات صغيره و متوسطه (SME) باجمالى استثمارات 12,813 مليون يورو .