حيلة ماكرة للنصب على المواطنين.. اعترافات تشكيل عصابي في شبرا

كتب أحمد حسني

اعترافات تفصيلية أدلى بها 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين من خلال انتحال صفة ضباط في شبرا، حيث اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال أدعاء تغيير العملات، وخلال تواجد المواطنين لتغيير العملات منهم، بعضهم يدعي أنه شرطي للاستيلاء على أموال المواطنين، إلا ان قوات الأمن تمكنت من ضبط التشكيل العصابي وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسهم.

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالنصب على آخر بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث شبرا بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت ـ بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ من ضبط (7 أشخاص "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") مستقلين سيارة "ميكروباص" حال قيامهم بالشروع فى النصب على (مالك مكتبة - مقيم بدائرة قسم الشرابية "بحوزته مبلغ مالى") بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة.