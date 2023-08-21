حياة كريمة بأسوان.. المشروعات الجديدة تدخل الخدمة وتشغيل مجمعات الخدمات

أسوان - صلاح المسن

جهود كبيرة توليها الدولة المصرية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم.

وتجري مشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان، داخل كل قري مراكز المحافظة علي مرحلتين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومركز ادفو شمال محافظة أسوان، يندرج ضمن المرحلة الاولي وتجري المشروعات بكافة القري والنجوع.

وتجري المشروعات بكافة القطاعات مثل الشباب والرياضة، والمنشآت التعليمية، والبنية التحتية بالتوازي مع المشروعات المتعلقة بالإدارة المحلية والتي تضم أسواق، ومواقف للسيارات، ونقاط إطفاء مما سيساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة.

ويتم في قري مركز ادفو، شمال محافظة أسوان، حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو، والتى وصلت عدد مشروعات المبادرة الرئاسية بها إلى 497 مشروع بتكلفة 8.9 مليار جنيه لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ 13 قرية رئيسية و202 تابع، تشمل مشروعات في كافة القطاعات.

وفي قطاع الطرق يجري تنفيذ طريق إدفو / القنادلة / الغنيمية و الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو / القنادلة / الغنيمية بطول 3 كيلو متر وصلت نسبة التنفيذ به إلى نحو 65 %، وشهدت الأعمال كشط للأسفلت للطبقتين بسمك 11 سم، مع تشغيل طبقة الأساس بطول 2700 متر، وتم رش mc لطبقة الربط بطول 2200 متر.

وفي قطاع مياه الشرب تشهد جميع القري اعمال بمشروعات مياه الشرب، حيث يجري انشاء محطة الصعايدة بقدرة 15الف متر مكعب يوم، ومحطة ادفو الجديدة بقدره 30الف متر مكعب يوم ومحطة الرمادى بقدره 10الف متر مكعب يوم، ومحطة النصراب بقدره 14 ألف متر مكعب يوم، ومحطة الرديسية بقدره 10الف متر مكعب يوم.

وفي قرية الشهامة بوادى الصعايدة تتواصل فيها أعمال مشروع مياه الشرب حيث تنفذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة، وكذا تنفيذ أعمال الإمتداد للمناطق المحرومة، وجارى إستكمال الوصلات المنزلية.

وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري وادي الصعايدة بمركز ادفو شمال محافظة أسوان و بدء الأعمال بمحطة شرب الإصرار بوادى الصعايدة والتى ستوفر مياه الشرب النقية من النيل إلى قرى وادى الصعايدة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما اقترب في قري وادى الرديسية ووادى الصعايدة بادفو نهو مشروعات مياه الشرب، وعدد من العمليات التي تقضي علي ضعف مياه الشرب شمال المحافظة، والتى تم إنشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما يجري انشاء 6 محطات مياه جديدة ومنها عملية إعادة تأهيل محطة مياه الشماخية، وعملية تغيير خط طرد مرشح بقرية القنان 8 بوصة اسبستوس من مخرج المرشح على الطريق الصحراوي والجاري تغييره لخط 10 بوصه لتغذيه الأماكن المحرومه بقري حاجر البصيليه وحاجر السباعيه بمركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان.

وفي قطاع الصرف الصحي، بمركز ادفو يجري من ضمن المشروعات، مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الرئيسية بوادى الرديسية بنسبة تنفيذ 100%، ومشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالفوزة غرب، ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالطوناب ومحطة رفع الصرف الصحى بالفوزة غرب بنسب 90% لكل منهما، علاوة على مشروع إنشاء محطة معالجة الطوناب بنسبة 85%، ويجري تكثيف الجهود المبذولة للإنتهاء من الأعمال المتبقية والبدء فى التسليم الإبتدائى لمحطتى رفع الصرف الصحى بالطوناب والفوزة بنهاية الشهر الحالى، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الكهرباء لتوريد المحول الخاص بمحطة معالجة الطوناب تمهيداً للتشغيل التجريبى لها فى أقرب وقت.

وفي قطاع الاسكان يجري انشاء 8 عمارات سكنية بقرية الغنيمية بمركز ادفو شمال محافظة أسوان.

ويشهد مركز ادفو هذه الأيام، تشغيل المجمعات الخدمية، حيث دخلت العديد من المجمعات الخدمية وفتحت أبوابها للمواطنين. حيث بدء التشغيل التجريبى لـ 31 مجمع خدمى بتكلفة 290 مليون جنيه ، تم الإنتهاء من تنفيذهم بواسطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وتشمل 13 مجمع فى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وهى في قري" الحجز بحرى والقنان والبصيلية قبلى والرديسية بحرى والحجز قبلى والكلح شرق والكلح غرب ووادى الرديسية ووادى الصعايدة ، ووادى عبادى ، والرمادى قبلى والطوناب والرمادى بحرى".

وانتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب الموظفين، الذين سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى.

وطبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمى السريع ضمن فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري ؛ وتم التنبيه على حسن إستقبال المواطنين والتفاعل الجاد مع مطالبهم وشكواهم حيث توافدت الجماهير لتلقي الخدمة في المجمعات الخدمية التي فتحت أبوابها،والمجمعات الخدمية الحكومية من أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري كونها تخدم سكان القرب وتوابعها وإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح الباب أمامهم للاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، والوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر.

من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين، ودون الحاجة الي أن يسلك المواطن عشرات الكيلو مترات للمركز الأصلي للحصول علي الخدمة، وتوفير الوقت والجهد، والمجمعات الخدمية.



انجازات غير مسبوقة بمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بقرية الرمادى قبلى بأسوان (5) (1)



انجازات غير مسبوقة بمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بقرية الرمادى قبلى بأسوان (7) (1)



انجازات غير مسبوقة بمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بقرية الرمادى قبلى بأسوان (7) (1)_1



انجازات غير مسبوقة بمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بقرية الرمادى قبلى بأسوان (8) (1)



حياة كريمة بادفو .. تنفيذ 17 مشروع خدمى وتنموى بقروي الطوناب ضمن المبادرة الرئاسية (4) (2)



حياة كريمة بادفو .. تنفيذ 17 مشروع خدمى وتنموى بقروي الطوناب ضمن المبادرة الرئاسية



حياة كريمة بقري ونجوع إدفو (1)



حياة كريمة بقري ونجوع إدفو (3)



حياة كريمة بقري ونجوع إدفو (4)