حرائق تينيريفى الإسبانية تدمر 8 محميات طبيعية منها منتزه تيد الوطنى

فاطمة شوقى

أثرت الحرائق التى اندلعت فى جزيرة تينيريفى الإسبانية على حوالى 8 محميات طبيعية فى المنطقة بما فيهم منتزه تيد الوطنى، الذى يعد من أهم المحميات الطبيعية فى إسبانيا، وتسببت النيران فى اضرار جسيمة للتراث الطبيعى من الحيوانات والناتبات والمناظر الطبيعة للعديد من المناطق المحمية فى الجزيرة.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا"الإسبانية إلى أن النيران اندلعت فى جزيرة تينيريفى وحرقت حوالى 11612 هكتارا واثرت بالفعل على 11 بلدية، وأدى إلى إجلاء أكثر من 12 ألف شخص.



حرائق اسبانيا

ويعتبر المنتزه تيد الوطنى من أكثر الأماكن السياحية المفضلة لدى الكثيرين فى إسبانيا، حيث أنه يعتبر المنتزه الطبيعى الأكبر فى البلاد.

ووفقا لأخر البيانات فإن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وصل عددهم إلى 12.279 شخصا، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز يتجه اليوم الاثنين، إلى تينيريفى بسبب حرائق الغابات التى ضربت الجزيرة منذ 15 أغسطس.

وكانت السلطات المحلية فى إسبانيا أعلنت أن البلاد تواجه أسوأ موجة حرائق للغابات فى تاريخها، حيث أن الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة تجعل مهمة رجال الإطفاء صعبة للغاية للسيطرة وإخماد الحرائق فى جزيرة تينيريفى بجزر الكناري.

وكان رئيس حكومة جزر الكنارى الإسبانية فيرناندو كلابيخو أعلن فى بداية الحرائق أن حرائق الغابات طالت ما يقرب من خمسة آلاف هكتار من المناطق الطبيعية فى جزيرة تينيريفى بجزر الكنارى، وهو ما يعادل نحو سبعة آلاف ملعب كرة قدم.

وحذرت وكالة التصنيف موديز مؤخرًا فى تقرير من أن الحرارة وحرائق الغابات قد تجعل جنوب أوروبا أقل جاذبية كوجهة سفر طويلة الأجل. وفقًا للتنبؤات المستندة إلى نماذج المناخ، ستخسر المناطق الساحلية بشكل كبير كوجهة سياحية بسبب الحرارة، بينما يمكن أن تصبح بلدان الشمال أكثر جاذبية.