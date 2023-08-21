جامعة الإسكندرية تستضيف الاجتماع السنوي السادس لرؤساء اتحادات طلاب الجامعات

الإسكندرية أسماء على بدر

تستضيف جامعة الإسكندرية الاجتماع القمي السنوي السادس لرؤساء ونواب رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بمعسكر باجوش تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك للعام السادس على التوالي بحضور ومشاركة ممثلى 21 جامعة حكومية من رؤساء ونواب رؤساء إتحادات طلاب الجامعات المصرية وذلك بمعسكر الجامعة بباحوش.



وعقدت فعاليات المعسكر السنوى لإعداد الكوادر الطلابية على مستوى الجامعات، وأشار الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة والمشرف على الفعاليات أن هذا المعسكر يعد من أهم الأنشطة التي تنفذ على هذا المستوى القمى بالجامعات، وشارك في الإعداد له اتحاد طلاب جامعة الاسكندرية برئاسة الطالب عمر عفيفى رئيس الاتحاد وذلك على مدى عدة أشهر، وتضمن العديد من ورش العمل والمسابقات الرياضية والثقافية، وشارك فى الإشراف على قيادة المعسكر الدكتور جمال العمراوى، المتفرغ بكلية الطب البيطرى، و شهاب محروس، القائم بأعمال مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، و محمد فوزى مسئول الأتحاد بالإدارة.