توجيهات بتنمية قطاع الاتصالات.. الرئيس السيسى يتابع تنفيذ مبادرة مصر الرقمية.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات فى مصر، لاسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة فى هذا المجال وتشجيع توسعها.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا الاجتماع:

عقد الرئيس السيسى اجتماعين لمتابعة تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وتنمية قطاع الاتصالات

اطلع الرئيس على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإدارى للدولة

كما اطلع الرئيس على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول وتطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية

كما تابع الرئيس معدلات تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

متابعة تطورات تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" التى تهدف لدعم الأداء الحكومى من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين

استعراض جهود النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر من خلال تعميق التصنيع المحلى

عرض مستجدات التوسع فى بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية

وجه الرئيس بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات فى مصر

العمل على مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة فى هذا المجال وتشجيع توسعها

دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، عن طريق تعزيز الاستثمار فى الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل