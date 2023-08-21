تسليم الدفعة الثانية من وحدات "سكن مصر" وتفاصيل ترقيات قطاع البترول.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الاخبار الاقتصادية في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع من ابرزها ، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 13/9/2023، في تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ" منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى " مسلسل رقم 3، 4، 5، للمرحلة الأولى ومسلسل رقم 2، المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

كما تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع استقرار ملحوظ عند 2250 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1900 دولار لتظل الأونصة قرب أدنى مستوى لها في 5 أشهر بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2571 جنيها.

عيار 21 يسجل 2250 جنيها.

عيار 18 يسجل 1929جنيها.

الجنيه الذهب 18000جنيه.

كما استعرضت النشرة لقاء المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان التابعة لدولة روسيا الاتحادية والذي يزور مصر حالياً ، أكد الوزير أهمية تشجيع الحكومتين للشركات الصناعية في البلدين على تحقيق مفهوم التكامل الصناعي في عمليات الإنتاج، بما يسمح بتصدير هذه المنتجات إلى أسواق دول تجمع الاتحاد الأوراسى مستفيدة من اتفاق التجارة الحرة المزمع إبرامه بين مصر ودول التجمع.

ولفت سمير إلى اهتمام الدولة بتنمية صناعة السيارات من خلال وضع استراتيجية جديدة تقوم على تقديم حوافز كبيرة لهذه الصناعة، مشيرًا إلى أهمية دراسة إمكانيات تصنيع مشترك للسيارات من خلال توريد المكونات الرئيسية من تتارستان واستكمال صناعة السيارة اعتماداً على الإمكانيات الجيدة للصناعات المغذية للسيارات حاليا في مصر، والتوسع في تصدير هذا المنتج إلي السوق الأفريقي الضخم بالاستفادة من اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ومن جانبه أكد أولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان انه يجري حاليا دراسة إمكانية تصنيع مضخات المياه في مصر، وقد رحب الوزير بهذا المشروع الذي يتزامن مع إعلان السيد رئيس الجمهورية مؤخراً عن مخطط لزيادة كبيرة في الرقعة الزراعية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي الوطني والإقليمي بالتعاون مع بعض الدول العربية.

من جانبه أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت رؤساء ونواب وعضوا منتدبا لشركات قطاع البترول، المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيساً لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

المهندس محمد عبد الفتاح عبد العزيز خضير - نائباً لرئيس الشركة للتخطيط ومشروعات الغاز وتنمية الأعمال وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

المهندس محمد علي محمد عبادي - نائباً لرئيس الشركة لتحول الطاقة والاستدامة بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس).

المهندس محمد عبد المنعم صالح نصر نائباً لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

المهندس وائل محمد محمد رزق عيش - رئيساً لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول.

الكيمائي صلاح جابر رزق بهنسي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).

المهندس /خالد إبراهيم محمد حسن - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة صان مصر).

المهندس / إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم مطاوع - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو والمنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) .

المهندس / سيد الراوي محمود عبد الله - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (إنربك).

المهندس / أحمد محمود محمد السيد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).

المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا).

الكيمائي / هشام رياض حسين سليمان - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ـ رئيسا لمجلس الإدارة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) ،المهندس / هشام عبد الحميد لبيب البكل - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب) ، المهندس محمد عبد الرازق محمد السعداوي - عضوا منتدبا لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.