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تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:23 ص
تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن،  وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة،  484 شاحنة و 65 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 104 شاحنة و8 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 380 شاحنة و57 سيارة .
 
 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج،  سينا وايلة .
 
وشهد ميناء بورتوفيق امس استقبال السفينة EDVANTURA قادمة فارغة لشحن دقيق،  وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1145 راكب بموانيها.
 


 

 


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