تجديد حبس متهم تخصص فى سرقة المساكن والمحال 15 يوما

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم ب سرقة المساكن والمحال، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بسرعة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت بداية الواقعة بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من مواطن بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل محله الخاص، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن، وأنه قام بارتكاب عدد 3 حادث سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مبلغ مالى- هاتفى محمول، هيلتى) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وإنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية.