اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل مسنة لسرقتها فى البساتين

الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:32 م
تجديد حبس المتهم بقتل مسنة لسرقتها فى البساتين محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضي المعارضات البساتين، تجديد حبس المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقتها في منطقة البساتين 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كشفت عن ملابسات واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها فى البساتين وتبين وجود جثة سيدة "مسنة" - مقيمة محل البلاغ داخل مسكنها ووجود إصابات بها، وبسؤال نجلها قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه بذات العقار أبلغه أحد الجيران بسماع صوت استغاثة من داخل الشقة محل سكن والدته.
 
وكشفت التحريات، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل- مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.
 
وبتكثيف الجهود تبين أن عاطل قام بقتلها عقب سرقة شقتها داخل عقار سكنى وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.
 
 

اخبار الحوادث

مديرية امن القاهرة

المتهم بقتل مسنة

البساتين



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