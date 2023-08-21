بدء مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بمياه الشرب بسوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فعاليات الأسبوع الثانى من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل 8 مجالات وهى: التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن، والتعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كجم، والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة والتعامل مع الحريق.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، حفاظا على حياتهم من المخاطر.

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة، أنه تسابق حتى الآن 19 فريقا فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن، يمثلون محطة مياه البلينا السطحية ومحطة مياه سوهاج غرب المرشحة ومحطة مياه المراغة السطحية ومحطة معالجة صرف صحى الكولا ومحطة مياه أخميم السطحية ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر المدمجة ومحطة مياه جرجا السطحية ومحطة مياه نيدة السطحية ومحطة مياه السكساكا السطحية ومحطة مياه طهطا المرشحة ومحطة مياه بلصفورة المدمجة ومحطة مياه الصلعا المدمجة ومحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج ومحطة مياه توسعات جرجا السطحية ومحطة مياه أولاد سالم السطحية ومحطة مياه المنشاة السطحية ومحطة مياه شطورة المرشحة ومحطة مياه الأحايوة المطورة ومحطة مياه جزيرة محروس المدمجة، كما تسابق 11 فريقا فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كجم، يمثلون افرع مياه طما وطهطا والمراغة وجهينة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة وجرجا والبلينا ودار السلام.

وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية، إلى أنه جارٍ تنفيذ منافسات المسابقة فى مجال المهارات الفردية للكلور والتى يشارك بها 30 متسابقا، وفى مجال محترفى التعامل مع تسرب الكلور والتى يشارك بها 3 فرق، وفى مجال التعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة، ويشارك بها 16 فريقا، وفى مجال المهارات الفردية للسيبيا ويشارك بها 16 مشاركا، وفى مجال محترفى العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة، ويشارك بها 3 فرق، وفى مجال التعامل مع الحريق ويشارك بها 18 فريقا، وأن فعاليات هذه المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتستمر حتى 6 سبتمبر من الشهر المقبل.