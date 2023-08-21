بالأسماء وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول

كتبت -مروة الغول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت رؤساء ونواب وعضوا منتدبا لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم..

المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيساً لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

المهندس محمد عبد الفتاح عبد العزيز خضير - نائباً لرئيس الشركة للتخطيط ومشروعات الغاز وتنمية الأعمال وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

المهندس محمد علي محمد عبادي - نائباً لرئيس الشركة لتحول الطاقة والاستدامة بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس).

المهندس محمد عبد المنعم صالح نصر نائباً لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

المهندس وائل محمد محمد رزق عيش - رئيساً لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول.

الكيمائي صلاح جابر رزق بهنسي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).

المهندس خالد إبراهيم محمد حسن - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة صان مصر).

المهندس إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم مطاوع - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو والمنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) .

المهندس سيد الراوي محمود عبد الله - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (إنربك).

المهندس أحمد محمود محمد السيد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).

المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا).

الكيمائي هشام رياض حسين سليمان - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ـ رئيسا لمجلس الإدارة وال المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو).

المهندس هشام عبد الحميد لبيب البكل - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب).

المهندس محمد عبد الرازق محمد السعداوى - عضوا منتدبا لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.