اليابان تدرس البدء فى تصريف المياه المعالجة من محطة "فوكوشيما" 24 أغسطس

ذكرت النبأ هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

تأتى هذه الأنباء بعد مرور يوم واحد على زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى محطة "فوكوشيما دايتشى" للطاقة النووية لتفقد الاستعدادات لخطة تصريف المياه المعالجة والمخففة من المحطة في المحيط.

وقال كيشيدا إنه اسمتع إلى مشغلى المحطة بشكل مباشر بشأن التدابير التي يتم اتخاذها لضمان سلامة تصريف المياه المعالجة.

وتختلط المياه الجوفية ومياه الأمطار مع المياه المستخدمة لتبريد الوقود النووى المنصهر، وهى مياه مشعة بشكل كبير.. وتتم معالجة المياه المتراكمة لإزالة غالبية المواد المشعة ولكنها ما زالت تحوى على التريتيوم.

وتخطط الحكومة اليابانية لتخفيف المياه المعالجة لتقليل مستويات التريتيوم لنحو سبعة معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب قبل أن يتم تصريف المياه في البحر.