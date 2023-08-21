اليابان تدرس البدء فى تصريف المياه المعالجة من محطة "فوكوشيما" 24 أغسطس

أفادت تقارير إعلامية فى اليابان اليوم الاثنين، بأن الحكومة اليابانية تدرس البدء فى تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية فى المحيط يوم 24 أغسطس الجارى.
ذكرت النبأ هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
تأتى هذه الأنباء بعد مرور يوم واحد على زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى محطة "فوكوشيما دايتشى" للطاقة النووية لتفقد الاستعدادات لخطة تصريف المياه المعالجة والمخففة من المحطة في المحيط.
وقال كيشيدا إنه اسمتع إلى مشغلى المحطة بشكل مباشر بشأن التدابير التي يتم اتخاذها لضمان سلامة تصريف المياه المعالجة.
وتختلط المياه الجوفية ومياه الأمطار مع المياه المستخدمة لتبريد الوقود النووى المنصهر، وهى مياه مشعة بشكل كبير.. وتتم معالجة المياه المتراكمة لإزالة غالبية المواد المشعة ولكنها ما زالت تحوى على التريتيوم.
وتخطط الحكومة اليابانية لتخفيف المياه المعالجة لتقليل مستويات التريتيوم لنحو سبعة معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب قبل أن يتم تصريف المياه في البحر.
وفى وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا بتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ خطة الحكومة لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، حتى يتمكن الصيادون من متابعة سبل عيشهم براحة البال على مدى العقود العديدة القادمة.
جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الاثنين، فى مستهل محادثاته مع رئيس الاتحاد الوطني لتعاونيات مصايد الأسماك في اليابان ماسانوبو ساكاموتو فى مكتب رئيس الوزراء اليابانى.
ويلتقي كيشيدا رئيس الاتحاد الوطنى لتعاونيات مصايد الأسماك فى اليابان، أملا في تفهم الأخير لخطة الحكومة لبدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، وذلك قبل أن يعقد رئيس الوزراء اليابانى اجتماعا لمجلس وزرائه صباح غد الثلاثاء ليقرر رسميا موعد بدء تصريف المياه من المجمع النووي المعطل للمحيط الهادئ، مع العلم بأنه من المتوقع أن تبدأ هذه العملية نهاية أغسطس الجاري.
ويواصل الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية لمصايد الأسماك معارضة تصريف المياه، قائلا "إن ذلك سيؤدي إلى تدهور سمعة المأكولات البحرية من فوكوشيما والمناطق المجاورة، ولكن كيشيدا يأمل في كسب دعم المجموعة لجهود إدارته لضمان سلامة المياه وتدابيرها للاستجابة للضرر المحتمل الذي قد يلحق بسمعة المأكولات البحرية".
وفي إشارة إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنَ خطط اليابان لتصريف المياه المعالجة المخزنة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية، في البحر متوافقة مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، قال ساكاموتو لكيشيدا "نتفهم الأمان من الجهة العلمية"، لكنه كرر معارضته المستمرة لخطة الحكومة في تصريف المياه.
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