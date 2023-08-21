اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المفتي يستقبل محافظ الغربية للتهنئة على تجديد الثقة وبحث افتتاح فرع للإفتاء بطنطا

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:11 م
المفتي يستقبل محافظ الغربية للتهنئة على تجديد الثقة وبحث افتتاح فرع للإفتاء بطنطا مفتي الجمهورية يستقبل محافظ الغربية
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية؛ وذلك لتهنئته على تجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للجمهورية.
 
وعبَّر مفتي الجمهورية عن خالص الامتنان لزيارة محافظ الغربية وتهنئته، مؤكدًا على عمق العلاقات الطيبة بينهما، ومتمنيًا التوفيق لمحافظ الغربية في أداء عمله والدور المنوط به.
 
كما تطرق اللقاء إلى بحث التنسيقات اللازمة لافتتاح فرع دار الإفتاء المصرية في مدينة طنطا، والمرتقب افتتاحه قريبًا، استمرارًا لاستراتيجية دار الإفتاء في التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء في محافظات مصر المختلفة.
 

دار الافتاء

محافظ الغربية

مفتي الحمهورية

المفتى



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