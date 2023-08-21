الصين تعلن موافقتها على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية

وكالات

أعلنت بكين الإثنين أنها وافقت على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية المعلّقة منذ العام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وحسب موقع سكاى نيوز، قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين للصحافيين إنّ "الجانب الصيني وافق على خطط رحلات شركة إير كوريو الكورية الشمالية لخطّي بيونج يانج-بكين وبكين-بيونج يانج".

وكوريا الشمالية مقطوعة عن العالم الخارجي إلى حد كبير منذ مطلع 2020 عندما أغلقت حدودها للتصدي لجائحة كوفيد-19.

وكان مقرراً أن تقوم شركة الطيران الكورية الشمالية الاثنين بأول رحلة تجارية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن هذه الرحلة تم إلغاؤها بصورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة.

وصباح الإثنين انتظر صحافيون في مطار بكين الدولي وصول رحلة "إير كوريو" من بيونج يانج والتي كان مقرراً أن تهبط في الساعة 09,50 (01,50 توقيت غرينتش) لكن بعد مضي ساعتين على الموعد المقرر لوصولها ظهر فجأة على شاشة الوصول في المطار إشعار بأن الرحلة ألغيت.

وأفاد مطار بكين أنّ شركة الطيران الكورية الشمالية لم تعط أي مبرر لإلغاء الرحلة.