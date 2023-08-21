اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 06:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصين الأولى فى قائمة أعلى دول مجموعة بريكس استثماراً فى مصر

الإثنين، 21 أغسطس 2023 05:52 م
الصين الأولى فى قائمة أعلى دول مجموعة بريكس استثماراً فى مصر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصين احتلت المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة بريكس استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيراً البرازيل 829 آلاف دولار.
 
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 84.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 102.5%، بينما بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس في مصر  49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.
 
وجاءت البرازيل على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار، ثم الصين 13.2 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 6.7 مليون دولار، وأخيراً الهند 6 مليون دولار.
 
وتضم مجموعة البريكس في عضويتها 5 دول (الصين/ روسيا/ الهند/ البرازيل/ جنوب إفريقيا).

البريكس

اخبار الاقتصاد

استثمارات البريكس

مجموعة بريكس

بريكس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة