الصرف الصحى بالإسكندرية تكثف جهود التوعية بقرى مبادرة "حياة كريمة"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حملات توعية بمدرسة (الحى الثانى) بمركز ومدينة برج العرب ، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وطرق المحافظة على شبكة الصرف الصحى وكيفية التخلص الآمن من المخلفات.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلي أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس مدي اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وتحسين مستوي الخدمات اليومية المقدمة اليهم.

وأوضح أن الشركة تنفذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بمشروعات المبادرة الرئاسية وتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ علي المياه وترشيد الإستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها وضرورة المحافظة عليها.

وأكد نافع، دور الشركة في الوصول إلى جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية، وأثر ذلك علي تأسيس جيل واع يجني ثمار التنمية.

كما قدمت الإدارة العامة للتوعية بالشركة عدد من ندوات التوعية للاطفال من خلال القصص والالعاب التفاعلية وتوزيع جوائز مقدمة من الشركة.