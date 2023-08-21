الصحة: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعاملين فى مجال تداول الأغذية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة أن إصدار الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء تستهدف تحقيق الربط الإلكترونى بين الإدارة العامة لمراقبة الأغذية ومراكز فحص المشتغلين بالأغذية والمعامل، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بمجال تداول الأغذية لتقديم طلبات إصدار الشهادات الصحية من خلالها، وإصدار شهادة صحية موحدة ومؤمنة للعاملين بتداول الأغذية لمنع تزوير إصدار الشهادات الجديدة، مع ربط الجهات المنوطة بمنظومة العمل والتى تضم مراكز الفحص ومراكز التحصيل ومراكز الكشف الطبى والتحاليل وإدخال نتيجة أشعات الصدر، بالإضافة إلى الأشخاص العاملين بدون شهادة صحية، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسهيل الرقابة على الشهادات الصحية.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة : الوزير وجه بالانتهاء من تلك المنظومة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكداً الأهمية القصوى التى تمثلها للتأكد من خلو العاملين بمجال تداول الأغذية من الأمراض المعدية والأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء، بما يضمن وصول غذاء آمن للمستهلك، لافتاً إلى توجيهه بإعداد حصر متكامل بكافة المنشآت الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، ومخاطبة كافة جهات الدولة المعنية لإمداد الوزارة بالبيانات الخاصة بالعاملين التابعين لها فى مجال تداول الغذاء.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة إلى أنه يتم حاليا دراسة توفير عيادات مؤهلة بكل محافظات الجمهورية متخصصة ومعنية بتوقيع الكشف على العاملين بمجال الأغذية واتخاذ اجراءات إصدار الشهادات وذلك إلى جانب المراكز المخصصة الحالية البالغ عددها 251 مركز فحص المشتغلين موزعين على المحافظات، والتى تجدد سنوياً.