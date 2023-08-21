الشرطة البريطانية تحقق فى إيذاء "الممرضة القاتلة" لعشرات الأطفال الآخرين

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" مخاوف الشرطة البريطانية حول إمكانية إيذاء لوسي ليتبي ، الممرضة المدانة بقتل سبعة أطفال رضع، عشرات الأطفال الرضع الآخرين فى مستشفيين في شمال غرب إنجلترا.

وقال مصدر مطلع على تحقيقات الشرطة إن المحققين حددوا حوالي 30 طفلاً تعرضوا لحوادث "مشبوهة" في مستشفى كونتيسة تشيستر حيث كانت تعمل.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إيجاد رابط بين الممرضة البريطانية، 33 عامًا، وبين حوادث غير مبررة وقعت أثناء دوامها في الخدمة.

وتقوم الشرطة أيضًا بفحص السجلات الطبية للأطفال المولودين في مستشفى النساء في ليفربول حيث كانت تعمل ليتبي أيضًا.

هؤلاء الأطفال الثلاثين، الذين نجوا جميعًا ، بالإضافة إلى 17 رضيعًا هم محور محاكمة الممرضة التي استمرت 10 أشهر في محكمة التاج في مانشستر.

وتواجه ليتبي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها بقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين في هجمات "متواصلة ومحسوبة وبدم بارد" في العام المنتهي في يونيو 2016.

ووجدت أنها غير مذنبة بتهمتي محاولة قتل ولم تتمكن هيئة المحلفين من تحديد ما إذا كانت قد حاولت قتل أربعة آخرين.

وطلبت شرطة شيشاير من الخبراء فحص السجلات الطبية لأكثر من 4000 طفل ولدوا في مستشفى النساء في ليفربول ومستشفى كونتيسة تشيستر بين عامي 2012 و 2015.

تم إخبار الجارديان أن الأطفال الـ17 الذين ذكروا في المحاكمة التي انتهت مؤخرًا كانوا في "المرحلة الأولى" من تحقيق الشرطة المستمر ، المسماة عملية الطائر الطنان.

ومن المفهوم أن المحققين قد حددوا في وقت سابق من هذا العام 40 طفلًا آخرين تعرضوا لحوادث "مشبوهة" عندما كان ليتبي في نوبة عمل في مستشفى كونتيسة تشيستر. المزيد من الاستفسارات تعني أن المحققين لم يمنحوا الأولوية لبعض هؤلاء الأطفال ، على الرغم من أن قضاياهم لم يتم إسقاطها تمامًا.

بحلول أبريل، من المفهوم أن المحققين قد حددوا الحالات "المشبوهة" التي تشمل حوالي 30 طفلاً في مستشفى تشيستر.