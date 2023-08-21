اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى المريوطية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:27 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى المريوطية حريق شقة_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
 
يلجأ معظم المواطنين لتخفيض درجات الحرارة خلال فصل الصيف وتلطيف الجو عن طريق استخدام المكيفات لفترات طويلة، مما يؤدى إلى نشوب حرائق داخل العقارات السكنية، ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات، يجب اتباع التالى:
 
- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.
 
 - تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.
 
- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.
 
- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.
 
- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.
 
- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.
 
- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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