السلطات اليابانية تصدر إنذارا للعديد من المحافظات بسبب ارتفاع درجة الحرارة

أصدرت السلطات اليابانية إنذارًا للعديد من المحافظات من ضربات الشمس فى ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين، لما يزيد عن 35 درجة مئوية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن درجة الحرارة في العاصمة طوكيو بلغت 38 درجة مئوية خلال فترة النهار، و37 درجة مئوية في مدن "أيزواكاماتسو" و"أوساكا" و"توتوري" و"ساجا".
وأشارت الشبكة اليابانية إلى ضرورة أخذ المواطنين الاحتياطات ضد ضربات الشمس من خلال تجنب ممارسة الرياضة والبقاء في الداخل واستخدام المكيفات ونزع الكمامات فى الخارج فى حالة عدم تحدثهم مع الآخرين.
ودعت وكالة الأرصاد الجوية المواطنين إلى البقاء حذرين من إمكانية حدوث انهيارات طينية وارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات، علاوة على هبوب رياح قوية.
ويونيو الماضى، ذكرت السلطات اليابانية، أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية لا تزال تجتاح مناطق شاسعة من البلاد، ما أدى لارتفاع ضحايا الطقس السيء إلى قتيلين و35 جريحًا.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، السبت، أن هذه العواصف تسببت في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في الأنهار في أجزاء كثيرة في شرق البلاد؛ ما أدى إلى توقف خدمات السكك الحديدية والحركات المرورية الأخرى في عدد من المناطق.
ولوحظ حدوث عواصف رعدية متتالية في المناطق الغربية والوسطى، مع 23 موقعًا في ثماني محافظات شهدت مستويات قياسية من هطول الأمطار على مدار 24 ساعة، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
ودفع ارتفاع منسوب الأنهار بعض الحكومات المحلية، مثل تويوهاشي بمحافظة أيتشي إلى إصدار تحذير من الفيضانات الشديدة للسكان، ودعوتهم إلى الانتقال فورًا إلى أرض أكثر أمانًا.
وفي تويوهاشي، أعلنت الشرطة عن وفاة رجل يبلغ من العمر 61 عامًا في وقت مبكر من اليوم ..كما لقى رجل يصطاد في موكا بمحافظة توتشيجي مصرعه.
وقالت السلطات إن خمسة أشخاص على الأقل فُقدوا، بينما دمر 232 منزلا كليا أو جزئيا كما نصح ما لا يقل عن مليوني شخص بالإخلاء مؤقتًا في محافظات جيفو وشيزوكا وآيتشي ومي.
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