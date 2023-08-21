السلطات اليابانية تصدر إنذارا للعديد من المحافظات بسبب ارتفاع درجة الحرارة

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن درجة الحرارة في العاصمة طوكيو بلغت 38 درجة مئوية خلال فترة النهار، و37 درجة مئوية في مدن "أيزواكاماتسو" و"أوساكا" و"توتوري" و"ساجا".

وأشارت الشبكة اليابانية إلى ضرورة أخذ المواطنين الاحتياطات ضد ضربات الشمس من خلال تجنب ممارسة الرياضة والبقاء في الداخل واستخدام المكيفات ونزع الكمامات فى الخارج فى حالة عدم تحدثهم مع الآخرين.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية المواطنين إلى البقاء حذرين من إمكانية حدوث انهيارات طينية وارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات، علاوة على هبوب رياح قوية.