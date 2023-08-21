السفير المصرى يقدم أوراق اعتماده إلى سلطان بروناى

كتب أحمد جمعة

قدم السفير رجائي توفيق نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا، وغير المقيم لدى بروناي، أوراق اعتماده إلى السلطان حسن بلقيه، سلطان بروناي.

وقد قام السفير المصرى خلال اللقاء الذى جمعه بسلطان بروناى بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطان، والذي بدوره أعرب عن تقديره للرئيس، مثنياً على زيارته لمصر في عام 2019 ، وتطلعه لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة بروناي.

كما أكد السفير رجائي نصر لسلطان بروناي خلال اللقاء على عمق وتميز العلاقات التاريخية بين البلدين، شعباً وحكومة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.