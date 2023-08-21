الرئيس السيسى يتابع تنفيذ مبادرة «مصر الرقمية».. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها الرئيس السيسى يتابع تنفيذ مبادرة «مصر الرقمية» ويوجه بتنمية قطاع الاتصالات.

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الرئيس السيسى يتابع تنفيذ مبادرة «مصر الرقمية» ويوجه بتنمية قطاع الاتصالات.. توجيهات رئاسية بمساندة الشركات الناشئة العاملة فى مجال الاتصالات وتشجيع توسعها ودعم المهنيين المستقلين



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الدولة تدعم 10 قرى فى أسيوط بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء محطة رفع صرف صحى العفادرة ضمن مشروع الصرف المتكامل بساحل سليم.. وتخدم 121 ألف نسمة من أبناء القرى وتحقق للمواطنين حياة كريمة



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الجمهورية الجديدة ترفع شعار حوافز مطلقة لأصحاب الأفكار الإنتاجية.. مصنع كامل التجهيز بالمرافق وحوافز بالجملة للمستثمرين الناشئين أبرزها تسهيل الحصول على التراخيص



إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات خلال ساعات.. مكتب التنسيق يواصل فرز رغبات الطلاب.. وإطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بعد إعلان النتيجة

320 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ1.8 مليار جنيه فى يوليو



رئيس هيئة المحطات النووية لـ «اليوم السابع»: انتهينا من الجزيرة النووية استعدادا لتركيب مصيدة قلب المفاعل.. أمجد الوكيل: صب الخرسانة الخاصة بالمفاعل الرابع نوفمبر المقبل.. ويؤكد: الحلم النووى أصبح واقعا يفتخر به كل مصرى

محطات الطاقة المتجددة تتحدى ارتفاع درجات الحرارة بـ6600 ميجا وات يوميا.. «الكهرباء» تستعد لتشغيل محطة شمسية بقدرة 250 ميجا فى يناير



%5.3 ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول البريكس خلال 2022.. «الإحصاء»: ارتفاع قيمة التبادل التجارى لـ31.2 مليار دولار.. وقيمة استثمارات دول المجموعة فى مصر 891.2 مليون دولار

طالب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الرياضيات البحتة دون مشاكل.. الطالب: الأسئلة مباشرة وإجاباتها واضحة.. وإعلان أسماء الحاصلين على زيادة درجات بالدور الأول اليوم



وزير البترول يبحث مع مسؤولى «أباتشى» مد أنشطة التنقيب لمنطقة البحر المتوسط.. «الملا»: الشركة حققت عدة نجاحات فى ظل برنامج حفر الآبار الجارى بالصحراء الغربية.. و«أباتشى»: مصر تسهم بنصيب كبير فى نشاطنا على مستوى العالم