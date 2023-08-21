الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بالسويس

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو وزنت 74 كيلو جرام بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالسويس، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برئاسة اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) بالإتجار بمخدرى "الحشيش والهيدرو" بدائرة قسم شرطة الجناين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال إستقلال أحدهما سيارة وإستقلال الثانى دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – كمية من مخدرالهيدرو وزنت 50 كيلو جرام) بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهما للسيارة والدراجة فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,180,000) ثلاثة مليون ومائة وثمانون ألف جنيه تقريباً.